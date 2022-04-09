"Арена просто у жахливому стані. Стадіон бомбардували три ночі поспіль. По числах я не згадаю, але вперше прилетів один снаряд у східну трибуну. Це та, яка була накрита банерами. Вдруге прилетіло шість чи сім снарядів із градів. Тоді вже були ґрунтовні пошкодження на західній трибуні та тренувальному полі, зруйновані туалети стадіону.

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Трибуну склало повністю, а глибина вирви від снарядів склала близько шести метрів. А у третьому випадку відбувся авіаналіт. Було скинуто вісім бомб. Я не фахівець, але, як на мене, стадіон реконструкції не підлягає. Поруч із ареною була наша база футбольного клубу, яка до війни була в ідеальному стані з найновішим обладнанням. Так ось, її знищено повністю", – розповів Дорошко у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Чернігів став одним із найбільш постраждалих міст України. На щастя, українські воїни вже вибили ворога з території області, тому мешканці Чернігова, які не змогли евакуюватися, тепер перебувають у відносній безпеці.

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