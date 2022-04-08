Виконавець продовжує відвідувати міста України – цього разу лідер групи "Океан Ельзи" дістався Чернігова. Там Вакарчук, зокрема, побував на зруйнованому стадіоні імені Гагаріна.

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"Я перебуваю на стадіоні Чернігова. Вам не привиділося і не здалося. Це дійсно стадіон міста Чернігів – точніше, те, що від нього залишилося після влучання авіаційної бомби. Я стою в центрі воронки.

У мене питання – яку військову стратегічну цінність ніс цей стадіон? Російські орки просто знищують все українське, бо не сприймають саму ідею українського. Але ми не дамо здійснитися їхнім планам. Ми все відбудуємо і переможемо. Все буде добре", – завершив Святослав Вакарчук цитатою зі своєї відомої пісні. Відео зруйнованої арени, на якій в УПЛ виступала чернігівська Десна, співак виклав у Facebook.

Нагадаємо, Чернігів став одним із найбільш постраждалих міст України. На щастя, українські воїни вже вибили ворога з території області, тому мешканці Чернігова, які не змогли евакуюватися, тепер перебувають у відносній безпеці.

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