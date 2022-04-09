"Стадион реконструкции не подлежит": представитель Десны оценил повреждения арены после бомбардировки россиян
Представитель пресс-службы Десны Дмитрий Дорошко описал ужасающие последствия бомбардировок стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове.
"Арена прямо в ужасном состоянии. Стадион бомбили три ночи подряд. По числам я не вспомню, но первый раз прилетел один снаряд в восточную трибуну. Это та, которая была накрыта баннерами. Второй раз прилетело шесть или семь снарядов из градов. Тогда уже были серьезные повреждения на западной трибуне и тренировочном поле, разрушены туалеты стадиона.
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Трибуну сложило полностью, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров. А в третьем случае произошел авианалет. Было сброшено восемь бомб. Я не специалист, но, мне кажется, стадион реконструкции не подлежит. Рядом с ареной была наша база футбольного клуба, которая до войны была в идеальном состоянии с новейшим оборудованием. Так вот, она уничтожена полностью", – рассказал Дорошко в интервью Команда№1.
Напомним, что Чернигов стал одним из самых пострадавших городов Украины. К счастью, украинские воины уже выбили врага с территории области, поэтому жители Чернигова, которые не смогли эвакуироваться, находятся в относительной безопасности.
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