"Арена прямо в ужасном состоянии. Стадион бомбили три ночи подряд. По числам я не вспомню, но первый раз прилетел один снаряд в восточную трибуну. Это та, которая была накрыта баннерами. Второй раз прилетело шесть или семь снарядов из градов. Тогда уже были серьезные повреждения на западной трибуне и тренировочном поле, разрушены туалеты стадиона.

"Российские орки просто уничтожают все украинское": Вакарчук показал видео разрушенной арены в Чернигове

Трибуну сложило полностью, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров. А в третьем случае произошел авианалет. Было сброшено восемь бомб. Я не специалист, но, мне кажется, стадион реконструкции не подлежит. Рядом с ареной была наша база футбольного клуба, которая до войны была в идеальном состоянии с новейшим оборудованием. Так вот, она уничтожена полностью", – рассказал Дорошко в интервью Команда№1.

Напомним, что Чернигов стал одним из самых пострадавших городов Украины. К счастью, украинские воины уже выбили врага с территории области, поэтому жители Чернигова, которые не смогли эвакуироваться, находятся в относительной безопасности.

Россия напала на Украину: Динамо ждет в гости топ-клуб, сенсационный камбэк в Шахтер, перенос матча сборной (LIVE)