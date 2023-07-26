Розширення трибуни Ліверпуля на Анфілді не буде готове до першого домашнього матчу клубу в сезоні Прем'єр-ліги проти Борнмута 19 серпня.

Будівництво почалося 2021 року, щоб додати 7 тисяч місць і збільшити місткість стадіону до 61 тисячі. Нинішня трибуна залишатиметься відкритою до кінця реконструкції, як це було минулого сезону.

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Для Ліверпуля сезон розпочнеться виїзною зустріччю з Челсі 13 серпня. Уже 19 серпня "червоні" зіграють удома з Борнмутом.

"Із самого початку це був надзвичайно амбітний і складний будівельний проєкт, і я хотів би подякувати всім, хто зіграв свою роль. На жаль, верхній ярус трибуни Анфілда не зовсім готовий до гри з Борнмутом. Тому головний підрядник, компанія Buckingham, працюватиме з командою ліцензування міської ради Ліверпуля, щоб забезпечити поетапний процес відкриття трибуни", – цитує ВВС керуючого директора Ліверпуля Енді Г'юза.

Ліверпуль слідував аналогічному процесу під час відкриття трибуни Main Stand у 2016 році. У тому сезоні команда Юргена Клоппа провела перші три гри на виїзді.

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