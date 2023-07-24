Товариські матчі.

Гройтер Фюрт – Ліверпуль – 4:4

Голи: Грін, 47, Петков, 67, Зіб, 74, 77 – Діас, 22, Нуньєс, 50, 59, Салах, 89

Клопп вирішив випробувати різні склади в кожному з таймів, розбавивши гравців основи з молоддю "червоних". Єдиний гол у першій половині забив Діас у досить ефектній манері, розібравшись з захистом на маленькому клаптику поля, та пробивши у дальній кут.

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По перерві Гройтер Фюрт зрівняв рахунок, але Дарвін дуже швидко вивів мерсисайдців вперед з асисту Салаха. Уругваєць на 59 хвилині оформив дубль – гольова передача знову від Мохамеда. Проте, Гройтер Фюрт видав ударну 10 хвилинку, забивши тричі з 67 по 77 хвилини. Але Ліверпуль врятувався наприкінці гри – тепер уже Нуньєс асистував Салаху, кожен з форвардів оформив по 3 результативні дії.

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GOAL!



Greuther Furth 0-1 Liverpool



Luiz Diaz scorespic.twitter.com/AhpBoLIl56 — HF (@hfworld_) July 24, 2023

GOAL!



Greuther Furth 1-2 Liverpool



Darwin Nunez scores from a Mo Salah assistpic.twitter.com/XvzplrOw4K — HF (@hfworld_) July 24, 2023

GOAL!



Greuther Furth 1-3 Liverpool



Darwin Nunez from a MO Salah assist again.pic.twitter.com/CMtwTmk1WW — HF (@hfworld_) July 24, 2023