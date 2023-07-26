Расширение трибуны Ливерпуля на Анфилде не будет готово к первому домашнему матчу клуба в сезоне Премьер-лиги против Борнмута 19 августа.

Строительство началось в 2021 году, чтобы добавить 7 тысяч мест и увеличить вместимость стадиона до 61 тысячи мест. Нынешняя трибуна будет оставаться открытой до конца реконструкции, как это было в прошлом сезоне.

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Для Ливерпуля сезон начнётся выездной встречей с Челси 13 августа. Уже 19 августа "красные" сыграют дома с Борнмутом.

"С самого начала это был чрезвычайно амбициозный и сложный строительный проект, и я хотел бы поблагодарить всех, кто сыграл свою роль. К сожалению, верхний ярус трибуны Анфилда не совсем готов к игре с Борнмутом. Поэтому главный подрядчик, компания Buckingham, будет работать с командой лицензирования городского совета Ливерпуля, чтобы обеспечить поэтапный процесс открытия трибуны", – цитирует ВВС управляющего директора Ливерпуля Энди Хьюза.

Ливерпуль следовал аналогичному процессу во время открытия трибуны Main Stand в 2016 году. В том сезоне команда Юргена Клоппа провела первые три игры на выезде.

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