1. Вкочуємося у 80-ті настільки вишукано, як їздив велосипедом Арріго Саккі – епохальний тренер в історії Мілана (Скудетто, по два Кубки чемпіонів, Суперкубки УЄФА та Міжконтинентальні кубки).

2. Свіжий і не зіпсований наркотиками Дієго Марадона виходить на один з останніх матчів за Бока Хуніорс перед своїм трансфером у Барселону (1982 рік).

3. Початок 80-х. Молодий захисник Девід Мойєс позує у формі свого першого клубу – Селтіка. Понад три десятиліття опісля шотландець, вже у якості головного тренера, перетнеться з Андрієм Ярмоленком у Вест Хемі.

4. А тут у нас вечір 21 травня 1980 року. Гравці франкфуртського Айнтрахта зі щойно здобутим Кубком УЄФА у суто німецькому фіналі. Перший матч виграла менхенгладбахська Борусія (3:2). Але на власному полі Айнтрахт таки дотиснув суперника (1:0).

5. Мішель Платіні у Ювентусі: 5 сезонів, 7 титулів, 222 матчі, 103 голи.

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6. А ось в Іана Раша, видатного бомбардира Ліверпуля та збірної Уельсу, роман з Ювентусом не склався – один сезон, 40 матчів і... лише 13 м'ячів.

7. Руді Фьоллер, нападник Вердера, і головний тренер команди Отто Рехагель тягнуть "зимну сотку" міцного шнапсу.

8. Знайомтеся: Лоїк Амісс – лівий вінгер, справжня легенда Нанта. За "канарок" він виступав з 1973-го по 1990-й. На фото – зі своїм сином у 1983 році.

9. Марадона, вже в якості суперзірки Наполі, проводить відпустку на легендарному пляжі Копакабана (1985 рік).

10. Фіорентина зразка 1981 року і її неймовірно красива форма.

11. Фернанду Шалана, зірковий півзахисник Бенфіки та збірної Португалії. До повної схожості з корсаром йому бракує хіба що пов'язки на око.

12. Молодий Руд Гулліт у своєму першому серйозному клубі – Фейєнорді. Згодом був ПСВ, а після цього – незабутня епоха в Мілані.

13. Фінал Євро-84. За мить м'яч після удару Платіні вигулькне з рукавичок голкіпера Арконади і підступно закотиться у ворота. Франція обіграла Іспанію – 2:0.

14. Хорватський воротар Іван Каталініч у грі за Саутгемптон на зорі 80-х. Був основним доти, допоки в клуб не прийшов легендарний Пітер Шилтон. У сезоні 2002/03 Каталініча призначили головним тренером запорізького Металурга – команда під його керівництвом не вилетіла з Вищої ліги лише завдяки збігу обставин.

15. Юрген Клінсманн – нападник Штутгарт Кікерс – у 1983 році. Він стане чемпіоном світу та Європи, збере трофеї з Інтером та Баварією, але виявиться посереднім тренером.

16. Освальдо Арділес та Маріо Кемпес у Тоттенхемі (1984 рік). До Лондона прикипів лише Оссі, а от Маріо, зігравши кілька спарингів, так і не підписав контракт зі "шпорами".

17. Той рідкісний момент спокою, коли автівку Марадони не атакують сотні фанатів Наполі і десятки папараці.

18. Мік Маккарті – захисник Ман Сіті та збірної Ірландії. У 90-х він стане тренером, у 2000-х – одним із найвпізнаваніших менеджерів АПЛ.

19. Збірна Франції, у той момент – чинний чемпіон Європи, вирушає на мексиканський Кубок світу-86. Ці хлопці доїдуть до півфіналу.

20. Екс-капітан збірної Бразилії Карлос Альберто, уславлений португальський бомбардир Еусебіу та дві легенди грузинського футболу – Олександр Чівадзе і Реваз Дзодзуашвілі у неформальній атмосфері.

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21. Сьоме червня 1986-го. Другий тур Кубка світу, Польща – Португалія – 1:0. Капітани команд Збігнєв Бонек і Фернанду Гомеш тиснуть руки перед стартовим свистком.

22. Браян Клаф – ексцентричний геніальний гострослов, який підняв Ноттінгем Форест із дна, щоб сенсаційно здобути з ним два Кубки європейських чемпіонів поспіль. Класик британського тренерського цеху.

23. А ось ще один дивак! Берт Якобс, головний тренер нідерландського Вітесса, підбадьорює своїх підопічних до тренування на болоті.

24. Легендарний півзахисник Роми – Бруно Конті – приїхав на мексиканський Мундіаль у статусі чинного чемпіона світу. І одразу замовив собі сомбреро та інші атрибути гардеробу ацтеків.

25. Корвінул, клуб із міста Хунедоара, веде в рахунку проти бухарестського Динамо. Похмура епоха пізнього диктатора Чаушеску.

26. ЧС-1986, 1/8 фіналу. Дієго Марадона заряджає зі штрафного по воротах Уругваю – команду Енцо Франческолі, якого бачимо у центрі стінки, врятує лише каркас воріт. Та все ж аргентинці досягнуть бажаного – 1:0.

27. Уве Кампс – голкіпер, вірний Борусії з Менхенгладбаха. Провів тут практично всю кар'єру, хоча його зріст, за воротарськими стандартами, дуже скромний – 180 сантиметрів.

28. Квітень 1989-го. Марадона прибув на мюнхенський Олімпіаштадіон, щоб зіграти матч-відповідь півфіналу Кубка УЄФА проти Баварії. Маючи солідний гандикап після неаполітанських 2:0, Дієго і Ко розпишуть тут із господарями бойові 2:2.

29. Король Ліверпуля Кенні Далгліш зі своєю принцесою – донькою Келлі.

30. Солодкий поцілунок на стадіоні Де Куйп у Роттердамі. Бо футбол – це любов.

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