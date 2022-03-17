Стадион имени Гагарина и небольшая база рядом восстановлению не подлежат, информирует ТаТоТаке со ссылкой на работников клуба.

"Пусть хоть все стадионы будут разбомблены...": голкипер Десны – об уничтоженной арене в Чернигове и шоковом состоянии

За три ночи обстрелов в арену попали 8 снарядов. На месте стадиона остались руины, а для новой постройки все придется сносить под ровную землю.

Сейчас в Чернигове нет ни одного игрока или кого-нибудь из руководства Десны. Президент клуба Владимир Левин и главный тренер Александр Рябоконь находятся в Киеве, а команда "распылилась" по другим городам Украины или за границей.

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