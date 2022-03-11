"Справа не у стадіоні, а в тому, що протягом 16 днів відбувається у нашій Україні, – каже Роман Мисак. – Нехай хоч усі стадіони будуть розбомблені, тільки б люди зберігали своє життя і більше ніхто не вмирав. Кожен ранок прокидаєшся у шоковому стані. Немає нічого важливішого за людське життя. Це найгірші емоції, які я коли-небудь переживав у своєму житті. Думаю, кожен українець відчуває це протягом останніх 16 днів. Суцільний страх і біль.

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Коли Росія розпочала вторгнення, Десна перебувала на зборах. Якщо можна так сказати, ми ці збори дозавершували. А далі усі роз'їхалися: Польща, Україна… Кожен обирав відповідний маршрут залежно від того, де перебували його рідні. Було страшно, адже дружини та діти перебували у Чернігові. А ми нічим не могли допомогти на відстані.

Майже увесь день проводжу за читанням новин. Зранку прокидаєшся, вночі лягаєш… Всіма думками з нашими воїнами, які захищають Україну. Залишається тільки вірити у них і підтримувати. Вони роблять неможливе".

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