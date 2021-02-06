Колишній захисник, а нині директор з футболу Шахтаря Даріо Срна розповів, чому не прийняв пропозицію про перехід в каталонський клуб.

"Я вперше публічно говорю про це. Я відмовив Барселоні. Так вирішило моє серце. Шахтар тоді їхав від війни. Ми два роки провели в Києві.

Срна: Коваленко розважатиме Аталанту і Серію А

Я відчував, що підведу уболівальників, навіть після слів президента про те, що він буде поважати будь-яке моє рішення", – цитує Срну видання Slobodna Dalmacija.

Нагадаємо, Срна виступав у складі Шахтаря з 2003-го протягом 15 років. У липні 2018-го перейшов у Кальярі, де провів один сезон, після чого повернувся в Україну і став одним з функціонерів "гірників".

Шахтар завершив зимові збори перемогою – дубль Коноплянки, довгоочікуваний камбек Ісмаїлі, помилки Бондаря