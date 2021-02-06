Бывший защитник, а ныне директор по футболу Шахтера Дарио Срна рассказал, почему не принял предложение о переходе в каталонский клуб.

"Я впервые публично говорю об этом. Я отказал Барселоне. Так решило мое сердце. Шахтер тогда ехал от войны. Мы два года провели в Киеве.

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Я чувствовал, что подведу болельщиков, даже после слов президента о том, что он будет уважать любое мое решение", – цитирует Срну издание Slobodna Dalmacija.

Напомним, Срна выступал в составе Шахтера с 2003 года на протяжении 15 лет. В июле 2018-го перешел в Кальяри, где провел один сезон, после чего вернулся в Украину и стал одним из функционеров "горняков".

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