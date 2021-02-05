"Прощання з Коваленком було важким для нас. Віктор досяг історичних результатів в Шахтарі. Нам буде його дуже не вистачати.

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Ми повинні поважати його рішення. Бажаємо йому удачі. Віктор залишиться прикладом для всіх молодих гравців в клубі. Ми продовжимо стежити за ним і будемо все так же любити його. Президент і спортивний директор погодилися дати піти йому зараз, тому що він заслужив на це.

Перспективи Коваленка в Італії? Коваленко розважатиме Аталанту і Серію А. Ми в Шахтарі разом із ним", – поділився Срна у коментарі Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, що Коваленко приєднався до Аталанти 1 лютого, підписавши контракт до літа 2025 року. "Богиня" заплатила за українського хавбека 700 тисяч євро.

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