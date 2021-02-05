Товариський матч

Шахтар – Борац Баня-Лука – 2:0

Голи: Коноплянка, 39, 41

Склад Шахтаря: Трубін (Пятов, 46) – Додо (Болбат, 46), Вітао (Кривцов, 46), Матвієнко (Хочолава, 31, Бондар, 61), Ісмаїлі (Корнієнко, 46, Сіпріано, 70) – Степаненко (Майкон, 46) – Коноплянка (Тете, 46), Марлос (Шостак, 46, Мудрик, 70), Патрік (Антоніо, 46), Тайсон (Соломон, 46) – Мораєс (Фернандо, 31, Дентінью, 61).

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Вперше після травми хрестоподібних зв'язок зіграв Ісмаїлі. Бразильський латераль 8 місяців перебував у лазареті, а сьогодні нарешті вийшов на поле. Ісма намагався у фірмовому стилі підключатися до атак, обмінювався позиціями з Тайсоном і Патріком, обігрував суперників. Одного разу після класного пасу Алана він навіть вийшов на ударну позицію, але проштовхнув м'яч повз ворота. Загалом Ісмаїлі сподобався, хоч було помітно, що йому бракує різкості в діях.

На іншому фланзі непогано загострював трикутник Марлос – Коноплянка – Додо. Вони декілька разів демонстрували награні комбінації з прострілами Додо в район 11-метрової позначки. Замикав їх Мораєс. Реалізувати свої моменти Жуніору не вдалося, однак за виділені 30 хвилин він досить часто опинявся на ударних позиціях. Його конкуренти також не засяяли: Фернандо двічі не зумів обіграти воротаря, а Дентінью не забив ударом ножицями з кутового.

Коноплянка знову вийшов справа та став героєм, забивши перед перервою два голи. Спершу його удар зрізав у власні ворота Мілоєвіч, а потім Євген добив м'яч у порожню сітку, коли Фернандо зіграв на перехопленні на чужій половині, вийшов на побачення з голкіпером, але влучив тому в обличчя. Окрім гольових епізодів, запам'ятався дальній удар лівою після зміщення з флангу. Коно старався не перетримувати м'яч, зберігати динаміку, активно взаємодіяти з партнерами.

Шахтар домінував, майже весь час розігрував комбінації на чужій половині, захисники мали небагато прямих обов'язків. У дебюті матчу виникли провали в центрі (обійшлося без серйозних проблем), а наприкінці першого тайму Вітао показав силову боротьбу. За перший пас відповідав переважно Матвієнко. Микола грамотно просував м'яч середніми передачами та закидав відразу в штрафний майданчик.

Серйозної критики заслужив Бондар, який неточним пасом перед власними воротами привіз небезпеку (боснійці пробили біля стійки). А ще через кілька хвилин Валерій провалився на пару з Сіпріано, загубив зону та дозволив Борацу організувати результативну атаку. На щастя Шахтаря, арбітри вгледіли там офсайд. Однак Бондар за 30 хвилин наварив більше, ніж інші центрбеки "гірників" за весь матч.

У другому таймі найбільше загострював Тете – і бив, і віддавав. Втім, загалом атаки Шахтаря по перерві дещо втратили в потужності. Можна відзначити корисний дриблінг Соломона, а от Мудрик перетягував ковдру на себе. То вдарить здалеку по горобцях, то піде обігрувати трьох у центрі поля. Багато старання, мало користі. Поки що він не повністю інтегрований у команду. Ігровий час отримав юний Шостак, але він залишився в тіні.

Шахтар завершив зимові збори. "Гірники" розписали 4 нічиї (Лех, Лудогорець, Црвена Звезда та Маріуполь), а також здобули дві перемоги (Сілекс, Борац) і зазнали однієї поразки (Слован). Наступного вікенду в команди Каштру матч у чемпіонаті України проти Колоса, а вже 18 лютого зустріч в 1/16 Ліги Європи проти Маккабі.

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