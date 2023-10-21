"Чесно кажу, поки мандражу немає. Я не обманюватиму – не люблю цього. Я думаю, він буде, але, знаєте, він буде, доки я не вийду на поле. Коли я вийду на поле – це моє, це всередині.

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Повірте, коли я сиджу на трибуні чи на лавці, то в мене є мандраж. Чому? Бо грає моя улюблена команда. Навіть по телевізору в мене більше хвилювання, ніж на лавці чи на трибуні, бо я не там, я не поряд. Мій дебют... Я знаю, що зроблю все заради перемоги.

У нас, по-перше, після збірної завжди важкі ігри. А по-друге, ЛНЗ – команда, яка заряджена, як і всі команди, проти Шахтаря. Але 90% ігор у чемпіонаті України, за всієї поваги до суперників, залежать від Шахтаря. Це я говорю зараз, ще до гри: залежать від Шахтаря, попри всю повагу до ЛНЗ, Кривбаса, Ворскли, Олександрії. Вони всі дуже добрі, незручні команди, і з ними нелегко грати, але 90% залежить від Шахтаря.

Якщо в нас хороший настрій, якщо є підхід, бажання, то все інше Шахтар має. Тому я зроблю все, щоб вони вийшли на гру зарядженими, розслабленими, впевненими, і найголовніше, щоб вони знали, яка емблема в них на футболці. Якщо все, що я сказав, у нас буде на висоті, то буде перемога", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Срна дебютує на посаді головного тренера Шахтаря вже сьогодні, 21 жовтня, у матчі 11-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Початок зустрічі о 17:00.

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