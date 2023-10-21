"У який футбол має грати Шахтар? Точно не в такий, у який ми грали останні два-три місяці. Ми всі працювали і, щиро скажу, допомагали Патріку ван Леувену дещо змінити, але, на жаль, не йде і не йде.

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Я не кажу, що в усьому лише його провина. Ні. Може, забракло удачі, десь травми, десь футболісти іноді недопрацьовували, недобігали. Але нам потрібний футбол Шахтаря. Коли я говорю про "шахтарський" футбол, то всі точно знають, що це таке. І він буде обов'язково – з новим тренером, зі мною, без мене.

І я скажу вам чесно: якщо я буду головним тренером, але не гратиму в "шахтарський" футбол, то президент терпітиме, але скільки, я не знаю. "Шахтарський" якісний, атакувальний футбол – на першому місці. Незалежно від того, хто тренер. Якщо цього футболу не буде, то нам із тренером не по дорозі. На жаль.

Тренер, який приїжджає сюди з будь-якої команди, повинен знати, куди він іде. Він повинен знати, що тут є одна сім'я, яка живе разом, готова страждати один за одного. Ну і тренер, за великим рахунком, має змінюватися. Але змінюватися на краще. І футболісти мають змінюватись під нового тренера. І якщо це збігається, то це вже зв'язок, який важко розбити. І коли президент це побачить, то, повірте мені, цей тренер буде найщасливішим у світі. Тому, так, кожен тренер, який приходить у Шахтар, повинен змінюватися, але й команда має підлаштовуватися під тренера", – сказав Срна у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, дебютувати на посаді головного тренера Даріо зможе вже сьогодні, 21 жовтня, у матчі 11-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Початок зустрічі о 17:00.

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