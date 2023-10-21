"Честно говорю, пока мандража нет. Я не буду обманывать – не люблю этого. Я думаю, он будет, но, знаете, он будет, пока я не выйду на поле. Когда я выйду на поле – это мое, это внутри.

Срна: Не знаю, сколько Ахметов будет терпеть мой футбол в Шахтере

Поверьте, когда я сижу на трибуне или на скамейке, то у меня есть мандраж. Почему? Потому что играет моя любимая команда. Даже по телевизору у меня больше волнения, чем на скамейке или на трибуне, потому что я не там, я не рядом. Мой дебют... Я знаю, что сделаю все ради победы.

У нас, во-первых, после сборной всегда тяжелые игры. А во-вторых, ЛНЗ – команда, которая заряжена, как и все команды, против Шахтера. Но 90% игр в чемпионате Украины, при всем уважении к соперникам, зависят от Шахтера. Это я говорю сейчас, еще до игры: зависят от Шахтера, при всем уважении к ЛНЗ, Кривбассу, Ворскле, Александрии. Они все очень хорошие, неудобные команды, и с ними нелегко играть, но 90% зависит от Шахтера.

Если у нас хороший настрой, если есть подход, желание, то все остальное Шахтер имеет. Поэтому я сделаю все, чтобы они вышли на игру заряженными, расслабленными, уверенными, и самое главное, чтобы они знали, какая эмблема у них на футболке. Если все, что я сказал, у нас будет на высоте, то будет победа", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Напомним, Срна дебютирует на посту главного тренера Шахтера уже сегодня, 21 октября, в матче 11-го тура УПЛ против ЛНЗ. Начало встречи в 17:00.

Шахтер – ЛНЗ: анонс матча УПЛ