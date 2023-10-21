Матч Шахтар – ЛНЗ відбудеться сьогодні, 21-го жовтня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

"У нас не вийшло": Срна – про звільнення ван Леувена, призначення тренером і майбутнього наставника Шахтаря

Шахтар змінив тренера по ходу сезону. Востаннє таке траплялося ще в епоху до Мірчі Луческу, а команду нині очолив його колишній капітан – Даріо Срна. Він підтвердив дані інсайдерів щодо готовності Ріната Ахметова відправити Патріка ван Леувена у відставку ще два тури тому, після фіаско з Рухом, причому Даріо міг би отримати повноцінний контракт. Хорват відмовився, а нідерландця у підсумку звільнили після феєричної перемоги над Антверпеном.

Точніше, через 12 днів після неї й за 5 днів до матчу з ЛНЗ. Ще 15-го жовтня Патрік керував футболістами у товариській зустрічі з Рухом ("гірники" перемогли з рахунком 2:0), а вже 16-го Срна виступав перед командою в ролі головного. Судячи з інтерв'ю клубній прес-службі, Даріо не дуже-то й хоче тренувати – він неодноразово заявив про бажання знайти кращого коуча, ніж він сам.

Але поки що саме Даріо готує "помаранчево-чорних" до ЛНЗ. Чого чекати від Шахтаря? Чи можна було награти щось нове за п'ять днів? Чи здатні футболісти відкотитись до налаштувань часів Ігора Йовічевіча? Будемо дивитись. Поки ж гравці говорять про емоційне піднесення – це знову ж таки підтверджує інсайди щодо невдоволення прохолодним характером Патріка ван Леувена та його вимогами.

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Даріо Срна оголосив про повернення до "шахтарівського футболу". Яким би цей футбол не був, він точно повинен відрізнятись від стилю Патріка ван Леувена. Ймовірно, команда суттєво збільшить об'єми роботи на м'ячі, не цураючись стерильних перекатів. Також можна очікувати на збільшення впливу центрхавів, які будуть відповідати за просування. Є висока ймовірність, що зміни відбудуться і в організації пресингу.

От тільки мало хто пам'ятає, що Ігор Йовічевіч мав схожі з Патріком проблеми – його команда не найкращим чином діяла проти низьких блоків, вимикалась посеред матчу й припускалася грубих помилок в обороні. Ще у часи Роберто Де Дзербі ці труднощі стали буденними (якщо не раніше), тож у ЛНЗ сьогодні будуть шанси.

Черкасці під керівництвом Олега Дулуба з ходу видали потужну серію. Нічия з СК Дніпро-1, перемога над Рухом, 2:4 з Динамо – ці результати не могли не тішити. Що найбільш важливо, ЛНЗ грамотно діяв у тактичному плані, успішно перебудовуючись по ходу матчів і демонструючи хорошу статистику. Прекрасна кадрова комплектація завдяки досвідченому коучу конвертувалась у ігровий прогрес.

Далі по календарю були Верес і Олександрія. Здавалося, що зі своїм нинішнім футболом новачок УПЛ навіть не помітить цих суперників – втім, команду опустили з небес на землю. Черкасці зіграли двічі по 0:0, майже нічого не створивши попереду, та ще й забагато дозволивши на власній половині. Як наслідок, команда залишається у зоні перехідних матчів.

Цікаво поглянути, як ЛНЗ зіграє з Шахтарем. Проти Динамо тренерський штаб спробував закритись у низькому блоці, відмовившись від тиску, але кияни розкатували таку модель – а от працюючи сміливіше (а також усунувши Селіна від білд-апу) колектив створив гранду шалені проблеми. Нинішні "гірники" здаються такими ж "м'якими" й вразливими, як і кияни.

Донеччани, однак, повинні завестись. Нічия з Рухом та поразка полтавській дітворі болісно б'ють по его, а ще сильніше вони вдарили по чемпіонських амбіціях – від першої позиції Шахтар відстав на п'ять очок (хоча є матч у запасі). Зрештою, прихід нового коуча завжди призводить до емоційного піднесення. Схоже, сьогодні на Арені Львів відкатають дуже цікавий поєдинок.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лемкін, Траоре, Петряк (Шахтар)

Дискваліфіковані: Г. Пасіч, Лопирьонок (обидва – ЛНЗ)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – ЛНЗ

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Криськів, Бондаренко, Судаков – Келсі

ЛНЗ: Пеньков – Муравський, Ковальов, Селін – Стасюк, Бойко, Калюжний, Норенков – Наумець, Хобленко, Олійник

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Даріо Срни – 1.35. На тріумф ЛНЗ дають аж 10.00, а нічию оцінили коефіцієнтом 5.40.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.68, аналогічний тотал менше – 2.20. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.20, а Олексія Хобленка – на 4.00.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?