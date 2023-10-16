Срна тимчасово очолить Шахтар, "гірники" мають ще одного кандидата, – джерело
Донецький клуб вже має кандидатів на посаду головного тренера після звільнення Патріка ван Леувена.
Шахтар вже оголосив про звільнення Патріка ван Леувена, а одним з претендентів називали Ігора Тудора.
Шахтар офіційно звільнив ван Леувена
Проте, за інформацією Динамо Киев Inside, основним кандидатом на посаду наставника "гірників" є інший хорватський фахівець – Іван Леко. Цікаво, що Tribuna повідомляє, що Даріо Срна стане тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря.
Додамо, що Іван Леко наразі очолює Хайдук Спліт, працюючи в клубі з 31 грудня 2022 року. Хорватський фахівець встиг попрацювати головним тренером бельгійських Левена, Сент-Трюйдена, Брюгге та Антверпена, Аль-Айна (ОАЕ) та китайського Шанхай Порт.
Щодо Даріо Срни, то хорват є легендою Шахтаря, але не має досвіду роботи тренером, оскільки працював у клубі лише функціонером – директором з футболу та спортивним директором. Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 роки, зігравши 536 матчів та відзначившись 49 голами та 121 асистами.
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