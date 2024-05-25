Керівництво Манчестер Юнайтед вже підготувало заміну для Еріка Тен Хага.

Томас Тухель відмовив Баварії, бо вже має угоду з "червоними дияволами", повідомляє інсайдер Крістіан Фальк. Керівницто мюнхенців знало про це, тому не намагалося втримати тренера.

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Останніми днями пішла хвиля чуток про звільнення Еріка Тен Хага. Доля нідерландця ніяк не залежить від фіналу Кубка Англії, в якому МЮ спробує створити диво проти Манчестер Сіті. Боси Юнайтед точно будуть шукати нового тренера.

Тухель провів жахливий сезон з Баварією, не здобувши жодного трофея. 50-річний німець знайомий з АПЛ, оскільки раніше тренував Челсі. Під його керівництвом лондонці виграли ЛЧ 2020/21.

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