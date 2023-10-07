Матч, як і онлайн-трансляція Реал Мадрид – Осасуна, стартував о 17:15 за Києвом. Після перемоги Жирони "вершкові" опустилися на друге місце Прімери, тому столичній команді потрібно було брати три очки. Осасуна перебувала в середині таблиці та могла десь розраховувати на втому Реала, який посеред тижня на виїзді переміг Наполі у другому турі Ліги чемпіонів.

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Карло Анчелотті змушений був вирішувати проблему з центром оборони, яка виникла внаслідок дискваліфікації Начо і травм Алаби з Мілітао. Італієць зробив усе прогнозовано – пару Рюдігеру склав Чуамені, якого опустили з опорної зони. Андрій Лунін залишився в запасі – у воротах вже звично вийшов Кепа.

Найкращу нагоду на старті гри змарнував Хоселу. Форвард Реала під гострим кутом вийшов на ворота Осасуни, але дуже невдало віддав на Вінісіуса – м'яч полетів за межі поля. Але вже на 9-й хвилині мадридці таки забили. Модріч віддав у штрафний на Карвахаля, Дані скинув на Беллінгема, який прибрав захисника і пробив під поперечину. Джуд, який зіграв ювілейний 10-й матч за "вершкових", продовжує феєрити. Сьомий гол новачка за Реал у Прімері та 9-й загалом – фантастика!

Осасуна могла зрівняти перед свистком на перерву. Кепа вибив на Карвахаля, який під пресингом втратив м'яч. Простріл з флангу, м'яч після дотепного пропускання Лукаса Торро опипився в Будіміра, який зарядив вище воріт. Супершанс змарнували памплонці.

На старті другого тайму міг забивати Хоселу, який трохи не влучив у дальній кут. Натомість забив... звісно, що Беллінгем. На 54-й хвилині англієць оформив дубль після стіночки з Вальверде. Офсайду не було.

Загалом Беллінгем оформив вже 13 результативних дій у футболці Реала в перших 10-ти матчах (10 голів, 3 асисти). Півзахисник збірної Англії перевершив Кріштіану Роналду, який за дебютні 10 поєдинків у Мадриді мав 11 результативних дій – 10 м'ячів та гольовий пас.

І лише після цього Кепа здійснив перший сейв. Іспанський кіпер Реала перевів м'яч на кутовий після дальнього удару. Мадридці урок засвоїли і забили ще раз. Відзначився Вінісіус, який обіграв кіпера після виходу віч-на-віч і закотив м'яч у порожні ворота. Другий асист в активі Феде Вальверде.

На 70-й хвилині забив ще й Хоселу. Нападник отримав розкішний пас від Вінісіуса і пробив у дальній кут. 4:0. Абсолютно всі питання були зняті. Осасуна не змогла скористатися проблемами в захисті мадридців, які могли забивати ще більше, але свої моменти змарнували. Зокрема, на 84-й хвилині Серхіо Еррера взяв пенальті від Хоселу.

Реал без проблем здобув чергову перемогу, набрав 24 очки і повернув собі перше місце. Жирона відстає на 2 бали, Барселона – на 4, але має гру в запасі. Осасуна залишилася 10-ю.