Донецкий клуб уже имеет кандидатов на должность главного тренера после увольнения ван Леувена.

Шахтер уже объявил об увольнении Патрика ван Леувена, а одним из претендентов называли Игора Тудора.

Шахтер официально уволил ван Леувена

Однако, по информации Динамо Киев Inside, основным кандидатом на должность наставника "горняков" является другой хорватский специалист – Иван Леко. Интересно, что Tribuna сообщает, что Дарио Срна станет временно исполняющим обязанности главного тренера Шахтера.

Добавим, что Иван Леко сейчас возглавляет Хайдук Сплит, работая в клубе с 31 декабря 2022 года. Хорватский специалист успел поработать главным тренером бельгийских Леувена, Сент-Трюйдена, Брюгге и Антверпена, Аль-Айна (ОАЭ) и китайского Шанхай Порт.

Что касается Дарио Срны, то хорват является легендой Шахтера, но не имеет опыта работы тренером, поскольку работал в клубе только функционером – директором по футболу и спортивным директором. Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 годы, сыграв 536 матчей и отметившись 49 голами и 121 ассистами.

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