Срна: Сподіваюсь, суддівство не вплине на матч Шахтар – Динамо

Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна поділився очікуваннями щодо матчу 14-го туру чемпіонату України проти Динамо.

"Звичайно, це українське дербі, яке багато хто чекає. Для кожного вболівальника Шахтаря, президента клубу, футболістів, тренерського штабу це дуже важлива гра. Всі хочуть обіграти Динамо, адже останні кілька матчів "гірники" не могли цього зробити.

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Я очікую дуже хорошу гру, від якої всі отримають задоволення. Головне, щоб після матчу не було розмов про суддівство, а лише про якісний футбол", – цитує хорвата видання football.ua.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться 3 жовтня, початок о 17:00.

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