Срна: Хочу колись повернутись в Шахтар

Захисник Кальярі та екс-капітан Шахтаря Даріо Срна розповів про своє ставлення до донецького клубу.

"Після 15 років в одній команді, в одній футболці, спершу було важко. Переїхати в іншу країну, в інший клуб – це непросто. Всю ситуацію, яка виникла, я важко переживав. Але я поговорив з президентом Шахтаря, генеральним директором клубу, містером Фонсекою, і прийняв їхні рішення професійно.

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Я завжди буду любити Шахтар. Все, що я робив для Шахтаря, було від душі і серця. Я люблю і поважаю цей клуб, всіх людей, які працюють в ньому, вболівальників. Ми розійшлись в хороших відносинах. В один прекрасний день я хочу повернутися в Шахтар, адже моє серце там. Готовий допомогти клубу в будь-який час", – цитує Срну видання football.ua.

Нагадаємо, влітку Срна покинув донецький клуб на правах вільного агента та підписав контракт з Кальярі. Практично весь сезон 2017/18 хорват пропустив через дискваліфікацію за вживання допінгу.