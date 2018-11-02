Срна: Надеюсь, судейство не повлияет на матч Шахтер – Динамо

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна поделился ожиданиями относительно матча 14-го тура чемпионата Украины против Динамо.

"Конечно, это украинское дерби, которое многие ждут. Для каждого болельщика Шахтера, президента клуба, футболистов, тренерского штаба это очень важная игра. Все хотят обыграть Динамо, ведь последние несколько матчей "горняки" не могли этого сделать.

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Я ожидаю очень хорошую игру, от которой все получат удовольствие. Главное, чтобы после матча не было разговоров о судействе, а лишь о качественном футболе", – цитирует хорвата издание football.ua.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится 3 октября, начало в 17:00.

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