"У Марлона є всі характеристики, щоб бути футболістом Шахтаря. Ми за ним стежили вже декілька місяців, перемовини розпочалися місяць тому. І, нарешті, підписали контракт. Він може грати на кількох різних позиціях. Впевнений, він підсилить конкуренцію у команді, що дасть користь.

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Нам потрібна якісна конкуренція у центрі поля. Тому вибір був на користь Марлона. Поки перемовини, туди-сюди. Сам футболіст, як і інші, погодився. І дуже захотів в Шахтар.

Він хоче спочатку закінчити свої справи зі збірною U-23, а потім якнайшвидше приїхати та одразу почати тренуватися. Коли саме він приєднається? Залежить від турніру, в якому він зараз бере участь, до якої стадії вони пройдуть. Найгірший сценарій – 13-15 лютого у Гамбурзі.

Чому Марлон обрав Шахтар, попри інтерес з АПЛ і інших чемпіонатів? Ключову роль зіграв імідж Шахтаря. Те, що у нас грали Фернандінью, Дуглас Коста, Тейшейра, Адріано, Вілліан, Мудрик – це "запрошує" всіх молодих бразильських талантів в Україну та в Шахтар. Часи важкі, але ми стараємося і робитимемо все, щоб підняти український футбол та сам Шахтар. У нас не просто слова. Ми не раз казали, що хочемо робити найсильніший Шахтар. Трансфери Кевіна та Марлона це підтверджують", – сказав Срна у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, 20-річний бразилець підписав з Шахтарем контракт до кінця 2028 року і обійшовся "гірникам" у 16 мільйонів євро (12 млн + 4 млн бонусами).

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