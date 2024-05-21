Керівництво Баварії ніяк не може підшукати нового наставника для команди.

Мюнхенці залишились без тренера, оскільки продовжити свою пригоду на чолі клубу відмовився Томас Тухель. Досі Баварія не може знайти фахівця, який би влаштовував керівництвом.

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Як інформує Bayern & Germany з посиланням на німецьку пресу, клуб зосередив свої пошуки в чемпіонаті Англії. Баварія не хоче запрошувати іменитого тренера, а вважає, що краще мати людину з ідеями, з якою погодяться усі члени правління.

Одним з кандидатів є Томас Франк, який працює з Брентфорд. Чинна угода наставника Єгора Ярмолюка з клубом діє до 2027 року. Брентфорд фінішував в АПЛ на 16 сходинці, набравши 39 балів.

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