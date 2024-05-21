Київський клуб придивляється до потенційних новачків, які можуть підсилити команду.

Динамо веде переговори щодо підписання колумбійського вінгера Анхеля Торреса, повідомляє Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

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24-річний півзахисник виступає у чемпіонаті Австралії за клуб Сентрал Кост Марінерс і хоче перебратися у Європу.

Нагадаємо, про інтерес Динамо до Торреса писали ще у квітні. Його контракт з австралійцями чинний до літа 2024 року. У поточному сезоні він провів за команду 37 матчів, в яких забив 15 голів і віддав 8 асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 450 тисяч євро.

До слова, Сентрал Кост Марінерс став переможцем регулярного чемпіонату Австралії і здобув Кубок АФК (другий за важливістю клубний футбольний турнір, який проводить Азійська конфедерація футболу)

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