Журналіст та коментатор Максим Гіленко ледь не спричинив скандал, переплутавши прізвища футболістів Чорноморця у прямому ефірі.

"В рамках недільного ефіру на УПЛ ТБ припустився жахливої помилки.

Лідер Чорноморця спростував чутки про можливий трансфер до Карпат

Замість Ореста Кузика відправив у Карпати Артура Авагімяна. От просто мав у голові одне прізвище, а відправив зовсім інше. Перепрошую у всіх причетних сторін!" – написав Гіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, Авагімяну навіть довелось виправдовуватись за фейл журналіста у своєму Telegram-каналі, пояснюючи, що після оренди у Чорноморці влітку він повернеться в Олександрію, якій і належить.

Карпати хочуть безплатно забрати з Чорноморця екс-гравця Динамо