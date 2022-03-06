"Я з Сергієм Палкіним на зв'язку 24 години на добу. Ми займаємося тим, щоб наших дітей вивезли до Хорватії, я їх прийму, будь-яких дітей, не важливо, яка це академія, місто, я на зв'язку з усіма.

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Ви маєте розуміти, що весь світ із Україною. Мене набрали прем'єр та віце-прем'єр Хорватії та кажуть: "Даріо, запрошуй усіх дітей, усі сім'ї, на скільки можемо, усім допоможемо".

Тому вже збираються автобуси з Києва, я навіть попросив Сергія Палкіна зв'язатися із Маріуполем, допомогти, скільки можемо вивезти людей. У сьогоднішній ситуації дуже важливо допомагати один одному та пережити цей складний період", – сказав Срна у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, Росія вже 11-й день руйнує села і міста України, вбиває військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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