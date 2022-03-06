"Я с Сергеем Палкиным на связи 24 часа в сутки. Мы занимаемся тем, чтобы наших детей вывезли в Хорватию, я их приму, любых детей, не важно, какая это академия, город, я на связи со всеми.

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Вы должны понимать, что весь мир с Украиной. Меня набрали премьер и вице-премьер Хорватии и говорят: "Дарио, приглашай всех детей, все семьи, на сколько можем, всем поможем".

Поэтому уже собираются автобусы из Киева, я даже попросил Сергея Палкина связаться с Мариуполем, помочь, сколько можем вывезти людей. В сегодняшней ситуации очень важно помогать друг другу и пережить этот сложный период", – сказал Срна в программе Денисов Time.

Напомним, Россия уже 11-й день разрушает села и города Украины, убивает военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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