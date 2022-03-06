Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна розповів, чи варто найближчим часом чекати на відхід Роберто Де Дзербі з донецького клубу через напад Росії на Україну.

"Наразі тренерський штаб займається гуманітарними акціями для України, допомагають українським футболістам, допомагають виїхати на нормальне місце. Їм сьогодні не до іншого клубу.

Бешикташ провів переговори з Де Дзербі

Чи не збирається Де Дзербі йти з Шахтаря? По-моєму, ні. Але він може вести переговори. Повірте мені, він сьогодні дуже відданий Шахтарю. Його серце не дозволить йому одразу взяти інший клуб", – сказав Срна у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар 25 травня 2021-го, підписавши з "гірниками" контракт на 2 роки.

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