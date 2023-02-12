"По Матвієнку в 20-х числах січня було зрозуміло, що Брайтон більше не буде піднімати ціну.

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Матвієнко дуже важливий футболіст для Шахтаря та збірної України, дуже досвідчений гравець, таких футболстів мало в Європі. Тому якщо якийсь клуб хоче придбати Матвієнка, то буде така ж історія, як з Михайлом Мудриком.

Як я оцінюю Матвієнка? Близько 30 мільйонів. Це моя особиста думка", – сказав Срна в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.

Нагадаємо, Матвієнко – вихованець Шахтаря. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що Брайтон запропонував за Миколу 20 мільйонів фунтів стерлінгів та ще 5 млн бонусами, однак донеччани вимагали за гравця 35 млн фунтів (майже 40 млн євро).

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