"Багато хто в Європі не ставиться з великою повагою до українців так, як до бразильців. Ось я вважаю, що після трансферу будуть деякі зміни. Весь футбольний світ дивитиметься по-іншому на українських футболістів. Забарний перейшов за великі гроші, але Мишко Мудрик, звичайно, це найбільший трансфер, другий в історії футболу в зимовий період, найбільший для Шахтаря та України.

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Я вам скажу, що ми продали б його дорожче, якби не війна. Ви так теж крутили головою, коли я сказав, що ціна Мудрика – 100 мільйонів. Я просто знаю нашого президента та знаю наш клуб. Як оцінюється футболіст? По-перше, ціни формує ринок. Отже, клуб, який хоче купити Мудрика, має поважати нашу команду, нашого президента, нашу країну і врешті-решт Мудрика.

Я сидів із директором Палкіним, ми дивилися гру проти Ліверпуля, переживали дуже сильно, бо це наш гравець. Також із президентом був на зв'язку, він переживав, дивився цю гру. Коли вона закінчилася, то кожен із нас отримав повідомлення, що ми продали його дешево. Усі писали, не важливо хто. До мене підійшов Йовічевич і каже: "Даріо, дешево продали", – сказав Срна в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.

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