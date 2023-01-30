Шахтар отримав покращену пропозицію щодо Матвієнка – "гірники" хочуть майже 40 мільйонів
17:50 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко залишається пріоритетною метою Брайтона.
Брайтон запропонував 20 мільйонів фунтів стерлінгів та ще 5 млн бонусами за захисника Шахтаря Миколу Матвієнка, інформує журналіст Sky Sports.
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"Гірники" ж вимагають за свого основного центрбека 35 млн фунтів (майже 40 млн євро). Клуб, який очолює Де Дзербі, хоче закрити трансфер до кінця поточного вікна.
Микола Матвієнко є вихованцем Шахтаря, а в поточному сезоні зіграв за "гірників" 19 матчів. Його контракт з клубом чинний до літа 2025-го.
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