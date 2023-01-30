Брайтон запропонував 20 мільйонів фунтів стерлінгів та ще 5 млн бонусами за захисника Шахтаря Миколу Матвієнка, інформує журналіст Sky Sports.

Шахтар отримав чергову пропозицію щодо Матвієнка – в АПЛ підвищують ставки, з'явилися нові претенденти

"Гірники" ж вимагають за свого основного центрбека 35 млн фунтів (майже 40 млн євро). Клуб, який очолює Де Дзербі, хоче закрити трансфер до кінця поточного вікна.

Микола Матвієнко є вихованцем Шахтаря, а в поточному сезоні зіграв за "гірників" 19 матчів. Його контракт з клубом чинний до літа 2025-го.

Ракицький у Шахтарі: серйозні репутаційні втрати для клубу, одразу чотири плюси для команди