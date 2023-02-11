Михайло Мудрик знову потрапив у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Челсі на "Футбол 24", почався о 14:30. Команда Поттера прагнула повернутися на переможний шлях після двох втрат очок. Сьогоднішній суперник набрав 4 бали за 2 тури, завдяки чому уникав зони вильоту, до якої лише 1 бал. "Сині" виграли тільки 1 матч на полі "молотів" з останніх 5 у рамках АПЛ, зазнавши аж 3 поразок, тому опонент – традиційно дуже непростий.

Вест Хем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Фанати відзначали, як Мудрик ладнає з Фелішем на тренуваннях. І ось на 1 хвилині саме українець підхопив м'яч після проходу португальця і заробив перший стандарт. Джеймс зі штрафного не зміг переграти Фабіанскі. Пакета невдало впав під ноги Хаверцу – це Мадуеке ціною фолу зупиняв прохід бразильця. Відзначаємо, що в атакувальному тріо Поттер випустив усіх новачків. Феліш непогано виконує роль розігрувача, Мудрик допомагає виходити з-під пресингу. Джеймс розкішно замував, зі своєї половини покотовиши низом на Феліша. Португалець перекинув голкіпера і добив після влучання у стійку, але мінімальний офсайд скасовує гол.

Мудрик агресивно накрив Пакета, Енцо підібрав і бахнув метрів з 25 повз ворота. Бразилець, гол якого тиждень тому відібрав очки в Ньюкасла на виїзді, остаточно здався після єдиноборства з українцем. Вимушена заміна вже на 13 хвилині, виходить Томаш Соучек. Мудрик активно відкривається і не завжди отримує пас. Ледь не втратив Михайло володіння, але в жорсткому підкаті прокинув повз Бовена. Далі Енцо розгойдав пресинг обіграшем з Кукурельєю й ідеально подав на Феліша. Зовні дуже легко забиває Челсі силами своїх найдорожчих новачків.

Друге взяття воріт скасовують через офсайд. Цього разу Мудрик класно розрізав лінії, але Хаверц на дещицю випередив події. Вест Хем забив з другого удару. Спочатку Антоніо технічно пробивав п'ятою, Кепа виручив. А потым Мудрик не дограв з Цоуфалом, Бовен продовжив подачу чеського захисника на дальню стійку, де Емерсон скористався неуважністю Джеймса. Челсі пропустив уперше за 4 тури. Шість поспіль ударів Вест Хема, тоді як у команди Поттера дещо розклеїлася атакувальна гра.

На 34 хвилині Мадуеке дає необхідний імпульс, але Фабіанскі тягне обвідний удар. Мудрик спробував підхопити хвилю наступу, але двічі Цоуфала у штрафному не обіграв. Після кутового "молотів" українець ефектно обіграв Бовена, прорвався на швидкості у фінальну третину і віддав. На жаль, Енцо заблокували у штрафному. Феліш сам тягне і заробляє стандарт, сам же перекидає стінку – черговий сейв польського голкіпера. Бадіашиль після подачі кутового дав вище з кількох метрів. Цоуфал грубо врізався у ногу Мудрика на фланзі. Крик було чутно на всю арену. Не дуже вдалий тайм вінгера збірної України.

На початку другої половини забагато браку й сумбуру. Мудрик класно відпрацював на оборону після стандарту. Прочитав гру і зірвав швидку контру, перехопивши дуже небезпечний пас Бовена за спини. Як не дивно, але Михайло сьогодні краще виглядає в захисних єдиноборствах, хоча пропущений гол Челсі стався не без його пасивності на фланзі. Українець сміливо пішов на кількох захисників, уже по суті відпускав м'яч, але заробив для Цоуфала таке собі відкладене ще з першого тайму попередження. Джеймс навішував так, що ледь не влучив у дальній нижній.

Фактично за 15 хвилин другого тайму лише 1 дальній неточний удар Райса. Мудрик непогано запускав Кукурелью ліворуч, не втратив динаміку і мав забирати підбирання у воротарському, але жахливий прийом все зіпсував. Нічого не міняється в атаці Челсі, а Вест Хем намагається подачами з гри і стандартів придумати ще один гол. "Молоти" у своїй тактиці ефективніші, адже за ударами 3:0 за 25 хвилин другого тайму. Потрійна заміна Поттера на 67 хвилині. Мудрика, Мадуеке і Кукурелью замінили Зієш, Маунт і Чілвел.

Інгс активно увійшов у гру, Бовен просив пенальті після жорсткого стику з Джеймсом. Перший удар Челсі після перерви трапився на 75-й. Чілвел класно прострілив, Хаверц у падінні головою не влучив. Маунт пройшов тепер уже правим флангом, воротар в останню мить випередив усе того ж німця. Момент на 83 хвилині навряд чи міг когось здивувати. Чергова подача штрафного. Соучек на 82 хвилині добиває після удару Райса і сейву Кепи, VAR допомагає з'ясувати, що замість взяття воріт таки поза грою.

FT: West Ham United 1 - 1 Chelsea



xG: 1.23 - 1.18

Shots: 10 - 12

MOTM: Joao Félix (8.00)#WHUCHEhttps://t.co/IS0Xzi48pH pic.twitter.com/0qepPKwmbr — FotMob Stats (@FotMob_Stats) February 11, 2023

Епізод надії для Челсі на 89-й. Хаверц перетворює не зовсім вдалий простріл з лівого флангу в ударну ситуацію. Галлахер після пасу німця назад влучає у Соучека, гості біжать вимолювати пенальті за нібито гру рукою, судді незворушні. За 4 дні до відновлення Ліги чемпіонів і першого матчу плей-офф проти Борусії Дортмунд Челсі втретє поспіль грає внічию. Команда Поттера набирає 31 бал і залишається на 9 місці. У 8 матчах після ЧС-2022 Челсі взяв 10 пунктів із 24 можливих, по 2 тріумфи і поразки. Вест Хем з 20 очками перебуває на 15 позиції з перспективами опуститися ближче до зони вильоту.