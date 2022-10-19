Справа про зґвалтування: Грінвуда відпустили під заставу
18:42 - Читать на русском
Мейсона Грінвуда відпустили під заставу після закритого слухання.
Нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда відпустили під заставу після закритого слухання справи. Про це повідомляє Sky.
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Застава була дозволена за умови, що Грінвуд не буде зв'язуватися зі свідками у справі, включаючи заявника. Також футболіст МЮ зобов'язаний проживати за адресою прописки.
Раніше Грінвуд був взятий під варту через звинувачення у спробі зґвалтування та заподіяння тілесних ушкоджень.
Спроба зґвалтування нібито сталася у жовтні 2021 року.
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