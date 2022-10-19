Мейсона Гринвуда отпустили под залог после закрытого слушания.

Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд был отпущен под залог после закрытого слушания дела. Об этом информирует Sky.

Нападающий Манчестер Юнайтед заключён под стражу: он обвиняется в попытке изнасилования

Залог был разрешен при условии, что Гринвуд не будет связываться со свидетелями по делу, включая заявителя. Также футболист МЮ обязан проживать по адресу прописки.

Ранее Гринвуд был заключён под стражу из-за обвинений в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений.

Попытка изнасилования якобы произошла в октябре 2021 года.

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