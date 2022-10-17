Нападника Манчестера Юнайтеда взято під варту: його звинувачують у спробі зґвалтування
17 жовтня 23:28 - Читать на русском
Мейсон Грінвуд пробуде у в'язниці щонайменше один місяць.
У понеділок, 17 жовтня, нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд був взятий під варту. Про це повідомляє ВВС.
Грінвуду висунули звинувачення в справі про зґвалтування – суд у понеділок
Грінвуда звинувачують у спробі зґвалтування та заподіянні тілесних ушкоджень. Сьогодні він постав перед судом для підтвердження свого імені, адреси та дати народження.
У неділю, 16 жовтня, Мейсона заарештували за порушення умов застави.
Окружний суддя Марк Хедфілд ухвалив рішення взяти під варту Грінвуда до наступного засідання, яке відбудеться 21 листопада.
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