Мейсон Грінвуд пробуде у в'язниці щонайменше один місяць.

У понеділок, 17 жовтня, нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд був взятий під варту. Про це повідомляє ВВС.

Грінвуду висунули звинувачення в справі про зґвалтування – суд у понеділок

Грінвуда звинувачують у спробі зґвалтування та заподіянні тілесних ушкоджень. Сьогодні він постав перед судом для підтвердження свого імені, адреси та дати народження.

У неділю, 16 жовтня, Мейсона заарештували за порушення умов застави.

Окружний суддя Марк Хедфілд ухвалив рішення взяти під варту Грінвуда до наступного засідання, яке відбудеться 21 листопада.

"Я спала з сотнями, тож поставила б йому 9 балів з 10": секс, алкоголь і терористи у житті найкращого кіпера Рейнджерс