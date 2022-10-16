У неділю в 11-му турі чемпіонату Англії відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 11-й тур

Астон Вілла – Челсі – 0:2

Голи: Маунт, 6, 65

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:0

Саутгемптон – Вест Хем – 1:1

Голи: Перро, 21 – Райс, 65

Лідс – Арсенал – 0:1

Гол: Сака, 35

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Челсі, аби не вилетіти з топ-4, мав перемагати на виїзді Астон Віллу. Маунт вже на 6-й хвилині зробив хорошу заявку на успіх, скориствшись помилкою захисника. Господарі кинулись відігруватись і обстрілювати ворота "синіх": Бейлі головою пробив над поперечиною, а з ударами Макгінна, Ремзі та Інгса протягом хвилини впорався Аррісабалага. Челсі більше володів м'ячем, намагаючись збити атакувальні пориви "левів", натомість підопічні Стівена Джерарда за першої ліпшої можливості намагались бити по воротах.

В середині другого тайму Маунт оформив дубль фантастичним пострілом зі штрафного під поперечину метрів з 25-ти. Мартінесу заважала стінка – в момент удару він зробив крок в іншу сторону і банально не встиг повернутись. Перемога принесла Челсі 19 очок і залишила на четвертій сходинці, Астон Вілла з 9 балами шістнадцята.

Манчестер Юнайтед приймав сусіда по турнірній таблиці – Ньюкасл. Перший момент створили господарі – Санчо зіграв на добиванні, але пробив вище. В середині тайму "сороки" лише якимось дивом не забили. Жоелінтон головою замикав простріл з флангу і влучив у поперечину. Він же за мить намагався добити сферу, але на заваді стала ліва стійка. Незадовго до перерви м'яч філігранним пасом з глибини було доправлено Фернандешем до Антоні, і той з меж штрафного з гострого кута цілив у ворота – Поуп встиг згрупуватись і вибив на кутовий.

По перерві Роналду вивів МЮ вперед, але арбітр зафіксував офсайд і рахунок залишився без змін. Двічі "червоні дияволи" вимагали призначення пенальті і двічі рефері був невблаганним. Наприкінці матчу Рашфорд зі штрафного пробив над поперечиною, а згодом його пасом вкрай невдало скористався Фред, пробивши повз стійку. Нічия принесла МЮ 16 очок і п'яту сходинку, у Ньюкасла на один пункт менше.

Саутгемптон, який програв останні чотири матчі, покладав особливі надії на дуель з Вест Хемом. "Молотки" могли виходити вперед вже на 3-й хвилині, але Емерсон зі штрафного пробив повз ліву стійку. Фабіанскі згодом врятував екс-команду Ярмоленка після удару Адамса, але на постріл Перро у нижній кут зреагувати не встиг. Загалом, "святі" повністю перестріляли суперника, завдавши у першому таймі у площину воріт 7 ударів (ВХ не спромігся бодай на один).

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Райс божевільним ударом з-за меж штрафного відновив статус-кво – м'яч по дузі влетів у дальній кут. На більше команд не вистачило. ВХ з 11-ма пунктами одинадцятий, Саутгемптон залишився з 8-ма очками у трясовині турнірної таблиці.

Арсенал у матчі з Лідсом встиг зіграти лише 3 хвилини, після яких на Елланд Роуд виникли проблеми з електрикою і команди прибрали з поля більш ніж на 30 хвилин. Сіністерра міг виводити госопдарів вперед, але з лінії штрафного пробив у сантиметрах від лівої стійки. В середині тайму команди обмінялись моментами: Стрьойк не зміг переграти Ремсдейла, а Жезус пульнув над поперечиною. За 10 хвилин до завершення першого тайму помилка гравців Лідса призвела до гола. Морено вирішив вирізати діагональ назад на правий фланг на Стрьойка, але Сака перехопив сферу, обігрався з Едегором, отримав пас у відповідь, увірвався у штрафний і з гострого кута прошив кіпера.

На другий тайм Джессі Марш випустив Бемфорда, який одразу ж зрівняв. Однак арбітр угледів порушення правил в атаці і взяття воріт було скасовано. Згодом все той же Бемфорд з пенальті за гру рукою не зміг переграти Ремсдейла. Нефарт 29-річного форварда продовжувався – вийшовши сам на сам він знову програв дуель кіперу Арсенала. Ааронсон в середині тайму міг робити рахунок рівним, але знову вище всяких похвал зіграв Ремсдейл.

Вже у доданий час Бемфорд у штрафній Арсенала врізався у Габріеля, той не втримав рівновагу, впав і зачепив ногу суперника. Арбітр призначив пенальті. Під тиском "канонірів" він побіг на консультацію з VAR і... попереднє рішення скасував. Скасував він і червону картку Габріелю, змінивши її колір на жовтий. Перемога принесла Арсеналу 27 очок і залишила на вершині АПЛ, Лідс з 9-ма пуктами п'ятнадцятий.

Лестер зіграв внічию з Крістал Пелас і залишився у зоні вильоту, Вулверхемптон здолав Борнмут, Фулхем знову не переміг