Президент Олімпіка знову не дізнався вердикт у справі щодо своїх висловлювань після матчу чемпіонату України проти Шахтаря.

Засідання КДК УАФ у справі Гельзіна нарешті відбулося. Президент Олімпіка тричі просив перенести розгляд справи через позитивний тест на коронавірус, але 29 квітня прибув на засідання і надав свідчення.

Комітет заслухав пояснення сторін та переніс розгляд справи по суті на наступне засідання, інформує офіційний сайт УАФ.

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Раніше повідомлялося, що президент Олімпіка може отримати довічну дискваліфікацію, але пізніше з'явилася інформація про можливе відсторонення на 5 років.

Нагадаємо, Владислав Гельзін після поразки Шахтарю (0:1) в 17-му турі УПЛ увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів. Причиною цього став скасований гол у ворота "гірників".

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