"Засідання КДК УАФ сьогодні відбулось, я на ньому теж був присутній і виступив зі своєю думкою. Були заслухані всі думки, КДК їх взяв до уваги і пішов на паузу, щоб пізніше прийняти остаточне рішення з цього питання.

Гельзін: Якщо мене дискваліфікують, ніхто не зможе мені закрити рот – буду говорити все, що знаю

Безумовно, це були емоції, за які я перепросив. Шкодую, що вони виплеснулися назовні, і я дав привід для такого скандалу. Але ж сама суть проблеми від цього теж не змінюється, від того, що відбувається в суддівському корпусі. Як кажуть, сліпому видно, а глухому чути. Вважаю, що все зводиться суто до особистої помсти Баранки на адресу футбольного клубу Олімпік і мене особисто. Вважаю, що він заангажований в цій справі.

Ми навели КДК свої аргументи, приклади з історії чемпіонатів світу, коли були емоційні випади на адресу суддів, але про дискваліфікацію не йшлося. Всі звинувачення, по суті, висмоктані з пальця. Були зібрані всі мої висловлювання за чотири минулих роки і ними мене звинувачують", – поділився Гельзін у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Гельзін на камеру нецензурно пройшовся по рефері матчу Олімпік – Шахтар (0:1), а також зачепив керівництво суддівського корпусу УАФ.

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