Президент Олимпика снова не узнал вердикт в деле о своих высказываниях после матча чемпионата Украины против Шахтера.

Заседание КДК УАФ по делу Гельзина наконец-то состоялось. Президент Олимпика трижды просил перенести рассмотрение дела из-за положительного теста на коронавирус, но 29 апреля прибыл на заседание и дал показания.

Комитет заслушал объяснения сторон и перенес рассмотрение дела по существу на следующее заседание, информирует официальный сайт УАФ.

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Ранее сообщалось, что президент Олимпика может получить пожизненную дисквалификацию, но позже появилась информация о возможном отстранении на 5 лет.

Напомним, Владислав Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) в 17-м туре УПЛ ворвался в эфир с грубыми оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов. Причиной этого стал отмененный гол в ворота "горняков".

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