"Ми розуміємо, хто очолює Комітет етики та чесної гри. Баранка мене хотів ще п'ять років тому довічно відсторонити від футболу, але на це повинні бути аргументи. Вони закривають нам роти, ми не повинні нічого говорити. Зрозуміло, що після матчу з Шахтарем я переборщив з емоціями, вже неодноразово вибачався. Втім, це не привід застосовувати до мене довічну дискваліфікацію. Згоден, що я повинен понести покарання. Наприклад, дискваліфікація до кінця сезону, або умовно на якийсь період.

Гельзін повністю проігнорував засідання КДК УАФ – Баранка вимагає пожиттєво дискваліфікувати президента Олімпіка

Штраф Олімпіку вже виписали, заборонили грати на стадіоні Динамо імені Лобановського, на Банникова не дають грати. Що тут ще говорити? Є інші суди. Раз вони хочуть таким методом прибрати мене, я піду з посади президента клубу, і буду боротися зі свавіллям, як цивільна особа. Це ж ненормально. Повинні бути якісь аргументи, щоб дискваліфікувати мене довічно.

У Греції президент ПАОКа Іван Cаввіді через незадовільне суддівство вибігав на поле з пістолетом. Його відсторонили від футбольної діяльності на три роки. У моєму випадку, не було ні рукоприкладства, ні загрози життю. Я пішов в роздягальню, тому що судді не коментують свої дії. Запитав у арбітра: "Як ви можете аргументувати незарахований гол у ворота Шахтаря?" Коли це у них я ще запитаю?.. Можна не говорити окремо за цю гру, а в цілому, що діється в нашому футболі. Ця система вимагає реформ і максимально швидких.

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Чи буду звертатись до Лозанни у випадку пожиттєвої дискваліфікації? Звісно! Будемо підкріплювати нашу позицію документами. Чому одну людину КДК УАФ розглядає, а іншу – ні. Хіба це не смішно? При будь-якому розкладі Олімпік буде жити. Будемо подавати апеляцію і боротися. Я поїхав з Донецька, де у мене все забрали. Таких, як Олімпік, ще два клуби. Майте хоча б повагу! УАФ жодного разу не запропонувала нам стадіон, якусь допомогу. Жодного разу не вийшли з нами на зв'язок з якимось пропозицією. Ну що це за історії?

Ми дуже багато знаємо. Але якщо зараз я буду більше говорити, УАФ буде продовжувати штрафувати. Якщо мене довічно відсторонять від футболу, виходить, мені потрібно піти з посади президента Олімпіка, щоб, уже як цивільна особа, досягати справедливості і відстоювати свою позицію", – поділився Гельзін у інтерв'ю Footboom.

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