"Сухий" матч Луніна у відеоогляді Спортінг Хіхон – Ов'єдо – 0:1

Спортінг Хіхон приймав Ов'єдо Андрія Луніна у 34 турі Сегунди. Дивіться відео гола та огляд матчу Спортінг Хіхон – Ов'єдо на Футбол 24.

Іспанія 2019/20. Сегунда, 34 тур

Спортінг Хіхон – Ов'єдо – 0:1

Гол: Борха Санчес, 69

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У першій половині зустрічі суперники старались не ризикувати і створили мінімальну кількість моментів. Після перерви ситуація радикально не змінилась, але гості все ж зуміли відкрити рахунок, який вже і не змінювався.

Традиційно, ворота Ов'єдо захищав Андрій Лунін, який втримав свої володіння на замку. Варто відзначити, що господарі забили один м'яч, але суддя скасував його через офісайд, тому совість голкіпера збірної України залишається чистою.

Ов'єдо віддаляється від зони вильоту, після 34-х турів команда розташувалась на 16-й сходинці.

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