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"Сухой" матч Лунина в видеообзоре Спортинг Хихон – Овьедо – 0:1

11:00 - Читати українською
"Сухой" матч Лунина в видеообзоре Спортинг Хихон – Овьедо – 0:1
Спортинг Хихон – Овьедо – видео голов и обзор матча / Фото La Nueva España

Спортинг Хихон принимал Овьедо Андрея Лунина в 34 туре Сегунды. Смотрите видео голов и обзор матча Спортинг Хихон – Овьедо на Футбол 24.

Испания 2019/20. Сегунда, 34 тур

Спортинг Хихон – Овьедо – 0:1

Гол: Борха Санчес, 69

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В первой половине встречи соперники старались не рисковать и создали минимальное количество моментов. После перерыва ситуация радикально не изменилась, но гости все же сумели открыть счет, который уже и не менялся.

Традиционно, ворота Овьедо защищал Андрей Лунин, который удержал свои владения на замке. Стоит отметить, что хозяева забили один мяч, но судья отменил его из-за офисайда, поэтому совесть голкипера сборной Украины остается чистой.

Овьедо отдаляется от зоны вылета, после 34-х туров команда расположилась на 16-й строчке.

Спортинг – Овьедо: Лунин блистает в простоте и бросает вызов лучшим, а VAR позволяет добыть историческую победу в дерби

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Теги
Испания Видеоновости Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Спортинг Хихон Спортинг Хихон
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