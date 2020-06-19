"Як можна із Зорі переїхати в Реал?" – кар'єра Луніна вражає Лєднєва

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв пригадав спільні виступи з голкіпером Реала Андрієм Луніним у Дніпрі.

"Я з 16 років намагався залишатися тренувати удари, штрафні. У Дніпрі, коли ще був Лунін, йому постійно пробивав.

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Звичайно, ніхто не міг подумати про Реал – це космос. Але видно було, що у нього є майбутнє. Але це, якщо чесно, на мій погляд, унікальна ситуація. Як можна із Зорі в Реал виїхати? Якщо у нього вийшло, значить, думаю, все можливо", – розповів Лєднєв у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, влітку 2018-го Зоря продала Андрія Луніна Реалу за 8,5 млн євро.

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