"Богдан Лєднєв – технічний, креативний гравець, який може стати великою перевагою для нашої команди, граючи під нападником або на правому фланзі.

Лєднєв офіційно перейшов у Фехервар

Я думаю, що важливо мати достатньо креативу у півзахисті, стиль гри Богдана дуже підходить угорському футболу. Він сильний у навісах і завершальних передачах, тому чекаємо від нього голів та асистів", – цитує Шаллої офіційний сайт Фехервара.

Нагадаємо, Лєднєв приєднався до нової команди на правах річної оренди. У разі успішних виступів Фехервар матиме право викупу динамівця.

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