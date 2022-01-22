Спортдиректор Фехервара раскрыл главную причину подписания Леднева
Один из руководителей венгерского клуба Иштван Шаллои прокомментировал переход полузащитника Динамо Богдана Леднева.
"Богдан Леднев – технический, креативный игрок, который может стать большим преимуществом для нашей команды, играя под нападающим или на правом фланге.
Леднев официально перешел в Фехервар
Я думаю, что важно иметь достаточно креатива в полузащите, стиль игры Богдана очень подходит венгерскому футболу. Он силен в навесах и завершающих передачах, поэтому ждем от него голов и ассистов", – цитирует Шаллои официальный сайт Фехервара.
Напомним, Леднев присоединился к новой команде на правах годовой аренды. В случае успешных выступлений Фехервар будет иметь право выкупа динамовца.
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