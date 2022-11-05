Раніше представник "орлів" називав Лігу Європи і Лігу конференцій турнірами для невдах на кшталт Роми. Втім, Лаціо примудрився вилетіти з другого євротурніру і продовжить свій шлях в 1/16 фіналу третього.

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"Було б ідеально, якби Лаціо завжди грав у найвищих європейських турнірах. Проте тепер, коли ми опинилися у Лізі конференцій, я хочу, щоб наш клуб пройшов це змагання до самого кінця. Ми маємо зробити все можливе, щоб виграти цей турнір. Трофей завжди важливий і залишається на вічність", – наводить слова Таре Roma Press.

Нагадаємо, минулий розіграш ЛК виграла інша римська команда – Рома. У четвер Лаціо посів третю сходинку групи ЛЄ і спустився до 1/16 фіналу менш статусного євротурніру, де може зустрітися з СК Дніпро-1. Жеребкування заплановане на понеділок (7 листопада).

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