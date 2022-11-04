Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі видав гнівну тираду після поразки від Фейєнорда (0:1), яка вибила римлян з Ліги Європи.

"З трибун на нашу лаву запасних летіли мішки із сечею! Звичайно, це нас неабияк дратувало. Ми навіть не говоримо про рішення суддів.

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Один гравець суперника дозволив собі 7-8 фолів, а попередження отримували лише наші футболісти. У гольовій атаці Фейєнорда були відразу два фоли. Все почалося з порушення проти Канчельєрі біля моєї лави, а потім Патріка явно штовхнули на воротаря. Я сподівався, що бодай VAR це виправить, але ж ні. Суперник постійно фолив, а жотві давали лише моїм хлопцям", – наводить слова Саррі TMWeb.

Додамо, що боснієць Ірфан Пельто показав гравцям Фейєнорда 2 "гірчичники", а представникам Лаціо аж 9 (Ромеро заробив дві і пішов відпочивати раніше). Поразка скинула "орлів" на третю сходинку, тому євросезон для них продовжиться у Лізі конференцій.

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